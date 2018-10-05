"Без каблуков не выпускают": рост Путина высмеяли в сети (фото)

Путин "попался" на уловках с ростом на встрече с индийским премьером Моди в Нью-Дели.

Российского лидера Владимира Путина снова высмеяли в сети за "махинации" с ростом. Его опять обвинили в использовании каблуков и подкладок.

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Очередные "махинации" с ростом Путина заметил политолог Алексей Голобуцкий.

"Путин сегодня на встрече с индийским премьером Моди в Нью-Дели: опять обнимался и держался за ручки. Что интересно, номинально и Путин, и Моди - одного роста. А на фото Путин - на пол-ладони ниже. И это при том, что Моди в каких-то пантофлях, а Путина без каблуков, подкладок и креплений не выпускают, как обычно", - написал Голобуцкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Путина на каблуках высмеяли в сети.