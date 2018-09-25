Facebook заблокировал страницу бельгийского политика из-за неприличной фамилии

Кандидату Люку Анусу пришлось изменить свою фамилию на "Ану" для проведения кампании в Facebook.

Соцсеть Facebook заблокировала страницу бельгийского политика Люка Ануса, объяснив это тем, что фамилия мужчины является неприличной и оскорбительной.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний мужчина решил баллотироваться в качестве кандидата в Совет города Лобб в пригороде Шарлеруа в регионе Валлония Южной Бельгии.

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Но ему пришлось изменить свою фамилию на "Ану" для проведения кампании в соцсети после того, как Facebook заблокировал его страницу под настоящим "неприличным" именем.

Политик рассказал, что был готов к шуткам со стороны конкурентов и избирателей, и негативные комментарии его не смущают.

Некоторые пользователи поддержали политика, заявив, что не нужно было менять фамилию, однако, по словам Ануса, Facebook просто не принимал его настоящее имя.

Согласно последним данным бельгийского реестра актов гражданского состояния, 49 жителей страны имеют фамилию Анус, и все они проживают во франкоязычном регионе Валлония.

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