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Бритни Спирс во время концерта перепутала, в каком именно месте находится

01:36, 04 сентября 2018
Курьёзы
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REUTERS

Ошибкой исполнительницы поделились присутствовавшие на концерте пользователи соцсетей. На опубликованных видеозаписях видно, как Спирс спрашивает: «Как дела, Бирмингем? Я имею в виду, Блэкпул».

Кроме того, пользователи заметили, что во время концерта Спирс находилась прямо рядом с Блэкпульской башней — местной туристической достопримечательностью.

Отмечается, что концерт в Бирмингеме артистка дала накануне.

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Теги: #Бритни Спирс#концерт