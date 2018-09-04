Бритни Спирс во время концерта перепутала, в каком именно месте находится
01:36, 04 сентября 2018Курьёзы
4920 0
Ошибкой исполнительницы поделились присутствовавшие на концерте пользователи соцсетей.
REUTERS
Певица Бритни Спирс во время концерта в британском городе Блэкпул перепутала, в каком именно месте она выступает. Об этом сообщает NME.
Ошибкой исполнительницы поделились присутствовавшие на концерте пользователи соцсетей. На опубликованных видеозаписях видно, как Спирс спрашивает: «Как дела, Бирмингем? Я имею в виду, Блэкпул».
Кроме того, пользователи заметили, что во время концерта Спирс находилась прямо рядом с Блэкпульской башней — местной туристической достопримечательностью.
Отмечается, что концерт в Бирмингеме артистка дала накануне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter