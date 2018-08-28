Откровения "экс-агента" ЦРУ про убийство Боба Марли оказались фейком

Например, ранее он распространял слухи о том, что Хиллари Клинтон была связана с бандой педофилов. В другой раз он утверждал, что власти США планировали убить Дональда Трампа.

Информация о том, как Билл Оксли, бывший агент американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), убил Боба Марли оказалась фейком.

Проверка этого факта на канале 4.com показывает, что это поддельные новости. Впервые новость была опубликована на YourNewsWire.com .

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Отмечается, что это один из самых печально известных веб-сайтов Fake News. Например, ранее он распространял слухи о том, что Хиллари Клинтон была связана с бандой педофилов. В другой раз он утверждал, что власти США планировали убить Дональда Трампа.

Сайт зарегистрирован на бывшего продюсера Би-би-си, который продолжил работу на веб-сайте теории заговора Дэвида Ике, который считает, что мир контролируется хищными ящерицами, которые требуют человеческих жертвоприношений.

Статья про Боба Марли была написана Бакстером Дмитрием, чьи другие статьи включают фальшивые заявления о том, что ФБР тщательно удалило улики из стрельбы в Лас-Вегасе, Папа считает, что Иисус превратился в сатану , и что Бритни Спирс призналась, что убежала из иллюминатов .

Напомним, в статье "агент" заявил, что внутри кеда, который был подарен Бобу Марли, находилась игла с препаратом, вызывающим рак.