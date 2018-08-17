Обезьяна прыгнула с 50-метровой вышки и стала звездой сети (видео)
15:03, 17 августа 2018Курьёзы
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Зоозащитники полезли за обезьяной на вышку, которую ради этого обесточили.
Прыжок обезьяны с 50-метровой электровышки попал на видео. Это произошло в деревне Хадия в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш.
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На ролик обратило внимание издание Daily Mail. Местные жители увидели обезьяну на вышке и решили вызвать зоозащитников. Последние полезли за животным.
Но обезьяна решила отказаться от помощи людей и прыгнула с высоты, а затем убежала. Жители деревни устроили овации бесстрашному животному.
Как сообщал УНИАН, в июне обезьяна из американского зоопарка устроила себе снегопад из перьев.
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