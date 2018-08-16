"Пытались оживить мумию": с Путиным произошел конфуз (фото)

С лицом Путина так ничего и не вышло, а вот пиджак и плешь приобрели малиновые блики, отметил политолог.

Политолог Алексей Голобуцкий сообщил, что в российском Пятигорске на форуме "Машук" президента РФ Владимира Путина помощники попытались слегка "оживить".

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Так, главу РФ "подсветили розовеньким", чтобы цвет лица на фотографиях был ближе к натуральному, написал эксперт в Telegram и опубликовал соответствующие снимки.

"Помощники попытались слегка оживить мумию Путина, подсветив розовеньким, чтоб цвет лица на фоточках был ближе к натуральному. С лицом так ничего и не вышло, зато вот пиджак и плешь приобрели миленькие малиновые блики", - рассказал Голобуцкий.

Ранее пользователи сети высмеяли новое фото президента России Владимира Путина. На нем он выглядит очень постаревшим.