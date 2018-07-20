Гражданин Молдовы попросился в итальянскую тюрьму, потому что дома слишком жарко: он пробудет в "прохладе" до августа

Еще одна причина, по которой мужчина предпочитает оставаться в тюрьме, – сложные отношения с партнершей.

Житель Молдовы 29 лет попросил итальянские власти поместить его в тюрьму, потому что дома "слишком жарко".

Виктор Сырбу обратился с этой просьбой, когда его перевели под домашний арест за кражу, передает Crimemoldova.

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Отмечается, мужчина вернулся в тюрьму в полночь и попросил администрацию принять его обратно. Сотрудники согласились удовлетворить его просьбу. Так, гражданин Молдовы пробудет в "прохладе" до августа.

СМИ отмечают, что еще одна причина, по которой мужчина предпочитает оставаться в тюрьме, – сложные отношения с партнершей.

Как сообщал УНИАН, а апреле в Исландии преступник сбежал из тюрьмы и улетел в Швецию одним рейсом с премьером страны.