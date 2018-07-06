Скандальный российский певец "под мухой" уснул на уличной лавке - его обокрали на тысячи долларов

Уснувшего на лавочке в центре Москвы артиста Сергея Пенкина обокрали.

Российского певца Сергея Пенкина обокрали в центре Москвы, когда он уснул на уличной скамейке.

Об этом агентству новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Артист сообщил, что ночью 1 июля он, будучи нетрезвым, уснул на скамейке. В этот момент неизвестный, воспользовавшись беспомощным положением певца, похитил у него золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконой, кольцо, наручные часы, мобильный телефон iPhone X и 30 тыс. руб., после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Материальный ущерб потерпевший оценил в 1 млн рублей (почти 16 тыс. долларов - Ред.). В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и приступили к розыску преступника.

Как сообщал УНИАН, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом парень залез ночью в дом состоятельной женщины и украл у нее 4 тысячи долларов. Для «романтичности» он сорвал в соседнем дворе розы и осыпал ими жилище потерпевшей.