Грабитель-романтик: под Киевом вор осыпал женщину лепестками роз и украл $4 тысячи

Похищенные деньги злоумышленник потратил на игровые автоматы и собственные нужды.

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом парень залез ночью в дом состоятельной женщины и украл у нее 4 тысячи долларов. Для «романтичности» он сорвал в соседнем дворе розы и осыпал ими жилище потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, происшествие случилось еще в начале июня. Полиции понадобилось две недели, чтобы задержать вора.

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"По своему сюжету это напоминает голливудские фильмы о любви: молодая женщина проснулась ночью из-за того, что ее кровать обкидали лепестками роз. Однако намерения неизвестного мужчины были преступные - он открыто украл 4 тысячи долларов США и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении полиции.

Молодого человека задержали в Обуховском районе Киевской области. Выяснилось, что украденные деньги злоумышленник потратил на игровые автоматы и собственные потребности.

Сейчас грабителю объявлено подозрение по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. За совершение грабежа ему грозит лишение свободы до восьми лет.

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