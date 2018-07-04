Астрономы видят НЛО, которое время серьезно исследовать

Пока не было научно доказано, что инопланетян не существует, нельзя исключать вероятность их путешествий на Землю.

Мы одни во вселенной? Кажется, ни один из ответов на этот вопрос не удовлетворяет. Если да, тогда перспектива быть единственным разумным видом в бескрайнем пространстве звучит как очень одинокая перспектива. Если нет, тогда становится страшно от того, что где-то в космосе есть кто-то или что-то более мощное.

Об этом на страницах Newsweek пишет бывший исследователь NASA и профессор физики Университета Нью-Йорка Кевин Кнут.

Когда речь идет о науке, ее методы требуют, чтобы гипотезы были пригодными для проверки, чтобы выводы можно было подтвердить или опровергнуть. В случае же с НЛО все случаи наблюдения не контролируемые и не повторяющиеся, что делает его изучение чрезвычайно сложным. Но самая большая проблема в том, что НЛО – это запретная тема для ученых.

Несмотря на то, что широкое общество уже десятилетиями интересуется пришельцами, правительства, ученые и СМИ регулярно повторяют, что все наблюдения НЛО – это результат погодных феноменов или деятельности человека. Ни один из случаев якобы не был внеземным космическим кораблем, а никакие пришельцы не посещали Землю. Фактически, они говорили, что тема инопланетян – это чушь. НЛО выпадает за пределы серьезных научных исследований и рациональных обсуждений, что оставляет тему мошенникам и псевдоученым, которые придумывают разные теории заговора и спекуляции.

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Скептическое отношение к НЛО стало чем-то вроде религии с определенным порядком, который исключает возможность внеземной жизни без каких-либо научных аргументов и при этом выдвигает глупые гипотезы, которые описывают один или два аспекта явления, усугубляя тем самым общественную веру в теории заговора.

Ученые же должны рассматривать все возможные гипотезы, которые объясняют имеющиеся данные. И поскольку мало что известно наверняка, нельзя исключать возможность существования внеземной жизни окончательно. В конце концов, скептики часто дают толчок для реальной науки, подавая пример ненаучного подхода.

«Друзья и коллеги меня часто спрашивают: «Почему астрономы не видят НЛО?». Факт в том, что они видят. В 1977 году профессор космологии и астрофизики Стэнфордского университета Питер Старрок разослал анкеты 2611 членам Американского астрономического объединения с вопросами о наблюдениях НЛО. Он получил 1356 ответов, из которых в 62 - то есть 4,6% - речь шла о наблюдениях или фиксировании необъяснимых воздушных феноменов. Это примерно равно 5% случаев наблюдения НЛО, которые так никогда и не были объяснены», - пишет ученый.

Он добавляет, что были случаи, когда НЛО попадало в поле наблюдения телескопов. Один из опытных астрономов сообщал, что видел неизвестный объект в форме медиатора, который пролетал через поле зрения его телескопа. Много подобных наблюдений описаны в книге «Чудеса в небесах», в которой собраны заметки астрономов 18-19 веков о космических феноменах во время их наблюдений с помощью телескопа.

Наиболее убедительными фактами автор называет правительственные официальные данные. В 1997 правительство Чили создало организацию под названием «Комитет по изучению аэрокосмических аномалий» (CEFAA). В прошлом году она обнародовала снимок НЛО, снятый инфракрасной камерой Wescam с вертолета.

Страны, среди которых Бразилия, Канада, Дания, Эквадор, Франция, Новая Зеландия, Россия, Швеция и Великобритания рассекретили в 2008 году все официальные данные по НЛО. Во Франции во второй половине 90-х годов действовала группа ученых и бывших военных под названием «Французский комитет глубоких исследований» (COMETA). Она опубликовала отчет, в котором подвела итоги своих исследований. Ученые пришли к выводу, что 5% от всех сообщенных случаев наблюдений за НЛО были надежными и необъяснимыми. Лучшим из имеющихся объяснений в таких случаях было то, что речь шла о внеземном летательном аппарате.

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10 марта этого года Иран пожаловался на сферические НЛО, которые кружили над ядерными объектами страны. Они имели диаметр примерно 10 метров и были способны развить достаточную скорость, чтобы покинуть атмосферу. В Тегеране их назвали «беспилотниками ЦРУ». Но ни один беспилотник не может достичь такой скорости, не говоря о том, что все космические аппараты человечества обязательно должны стартовать с твердой поверхности.

По мнению Кнута, в мире сегодня есть достаточно много свидетельств, которые указывают на пребывание в земной атмосфере летательных аппаратов неизвестного происхождения, не похожих на любую из известных человеческих технологий. Хотя нет ни одного случая, в котором бы доказательства соответствовали строгим требованиям научных методов, сегодня у человечества есть много зафиксированных одновременных надежных наблюдений, данных с радаров и фотографий, которые могут помочь выявить определенные закономерности в активности НЛО.

Рассекреченная информация тайных исследований тоже интересная, хоть и не имеет научной ценности. Впрочем, тема достойна того, чтобы за нее наконец взялись настоящие ученые, которые сформулировали бы признаное всеми сторонами объяснение на основе доказательств. Если на Землю действительно летают представители инопланетных цивилизаций, тогда научное наблюдение за ними может помочь продвинуться в сфере развития технологий и понять место человечества во вселенной.