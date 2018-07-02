Почему именно сегодня отмечают День НЛО (видео)

Его посвятили тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объектам, которым приписывают внеземное происхождение.

Почти ежедневно в сети появляются видео с неизвестными летающими объектами. Второго июля весь мир отмечает День уфолога, его еще называют день НЛО.

Читайте такжеКалендарь событий: первое бикини, день рождения доллара и как появился Мерседес

Его посвятили тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объектам, которым приписывают внеземное происхождение.

Почему именно сегодня принято отмечать День уфолога, рассказали журналисты "Сніданку".