Почему именно сегодня отмечают День НЛО (видео)
19:34, 02 июля 2018Общество
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Его посвятили тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объектам, которым приписывают внеземное происхождение.
Почти ежедневно в сети появляются видео с неизвестными летающими объектами. Второго июля весь мир отмечает День уфолога, его еще называют день НЛО.
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Его посвятили тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объектам, которым приписывают внеземное происхождение.
Почему именно сегодня принято отмечать День уфолога, рассказали журналисты "Сніданку".
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