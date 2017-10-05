Голосовой помощник Siri назвала мировой хит Despacito гимном Болгарии
21:59, 05 октября 2017Наука и IT
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Компания Apple пока не прокомментировала этот инцидент и не исправила ошибку в системе своего голосового помощника.
Фотоиллюстрация / appleinsider.ru
По неизвестной на текущий момент причине голосовой помощник от Apple Siri на запрос о болгарском национальном гимне предлагает послушать популярный трек Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito». Об этом сообщает The Verge.
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При этом Wikipedia и Google при аналогичном запросе выдают правильный ответ — гимном Болгарии является композиция «Мила Родино», так что доподлинно неизвестно, откуда у Siri появилась неверная информация. Компания Apple пока не прокомментировала этот инцидент и не исправила ошибку в системе своего голосового помощника.
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