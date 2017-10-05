Голосовой помощник Siri назвала мировой хит Despacito гимном Болгарии

По неизвестной на текущий момент причине голосовой помощник от Apple Siri на запрос о болгарском национальном гимне предлагает послушать популярный трек Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito». Об этом сообщает The Verge.

Читайте такжеНовые смартфоны, ноутбук толщиной 1 см и умная экшн-камера: Google презентовала новинки (фото, видео)

При этом Wikipedia и Google при аналогичном запросе выдают правильный ответ — гимном Болгарии является композиция «Мила Родино», так что доподлинно неизвестно, откуда у Siri появилась неверная информация. Компания Apple пока не прокомментировала этот инцидент и не исправила ошибку в системе своего голосового помощника.