В США у мужчины едва не сгорели ноги из-за взрыва камеры для подглядывания под юбки

Мужчина получил ожоги и рассказал обо всем священнику, а затем заявил полиции, что совершил преступление сексуального характера. Но его отпустили, так как он не успел сделать никаких снимков.

Житель штата Висконсин в США получил ожоги после того, как в его ботинке взорвалась скрытая видеокамера. Мужчина с ее помощью собирался снимать части тела женщин на улице, но инцидент произошел до того, как он что-либо снял.

Как передает Би-би-си, по данным местной полиции, 32-летний мужчина сам сдался властям. Ему не было предъявлено никаких обвинений. Взорвалась не сама камера, а ее батарейка.

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"После взрыва он получил медицинскую помощь, так как у него были ожоги. Затем он признался в том, что произошло, своему священнику", - сообщили в полиции.

Мужчина заявил, что совершил преступление сексуального характера. Но в полиции ему "дали несколько советов о том, как себя вести, а затем отпустили".

В 2015 году в Висконсине был принят закон, согласно которому фотографирование под юбкой без разрешения считается тяжким преступлением. Нарушителю этого закона в Висконсине грозит до трех с половиной лет заключения, а также штраф в размере 10 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве мужчина ограбил сам себя и сел в тюрьму.