Комментатор российского Первого канала нарушил табу на упоминание Навального

"Я оказался на "Первом канале". Ну почти", - написал Навальный

Комментаторы Первого канала в ходе обсуждения матча чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики в прямом эфире назвали фамилию оппозиционера Алексея Навального.

В ходе трансляции матча журналист Кирилл Дементьев сказал, что игрокам сборной Германии необходимо "показывать навальный футбол". В ответ другой комментатор, бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий пошутил: "Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть". После этого момента в эфире повисла неловкая пауза.

«Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть!» pic.twitter.com/B3VcJ3gOc4 — Anna Bo (@ann_bo_) June 17, 2018

В России действует негласное правило: журналистам нельзя упоминать оппозиционного политика в эфире федеральных каналов, либо можно рассказывать о Навальном только в негативном ключе.

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"Тот момент, когда цензура пала, и я оказался на "Первом канале". Ну почти", – написал Навальный в своем Twitter.

Пользователь Алекс Дмитриев сообщил в Facebook, что диалог о навальном футболе вырезали из записи трансляции на сайте "Первого канала". Тем не менее, запись попала в интернет, и ее бурно обсуждают в интернете.

Как сообщал УНИАН, ранее Навальный заявил, что часть средств на Чемпионат мира по футболу украли друзья Путина