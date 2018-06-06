В Киеве появилась реклама о том, что использование контрацептивов выгоднее рождения детей

Один из производителей контрацептивов решил апеллировать не к наслаждению от пользования продуктом, а к выгодности.

В Киеве появилась реклама, которая мотивирует пользоваться презервативами. Ее авторы использовали избитый тезис о том, что уход за ребенком более затратный, чем защищенный секс.

Тем не менее, реклама вызвала реакцию у аудитории - пользователи украинского сегмента Facebook публикуют фото с ней и обсуждают ее.

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Как сообщал УНИАН, недавно в Австралии пропал 12-летний мальчик, его нашли в четырехзвездочном отеле на Бали с маминой кредиткой.