В Киеве появилась реклама о том, что использование контрацептивов выгоднее рождения детей
16:49, 06 июня 2018Курьёзы
255 1
Один из производителей контрацептивов решил апеллировать не к наслаждению от пользования продуктом, а к выгодности.
Реклама намекает на то, что дети бьют по карману / Фото УНИАН
В Киеве появилась реклама, которая мотивирует пользоваться презервативами. Ее авторы использовали избитый тезис о том, что уход за ребенком более затратный, чем защищенный секс.
Реклама намекает на то, что дети бьют по карману / Фото из соцсетей
Тем не менее, реклама вызвала реакцию у аудитории - пользователи украинского сегмента Facebook публикуют фото с ней и обсуждают ее.
Читайте такжеВ Египте суд оправдал 4-летнего мальчика, обвиненного в домогательствах
Как сообщал УНИАН, недавно в Австралии пропал 12-летний мальчик, его нашли в четырехзвездочном отеле на Бали с маминой кредиткой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter