Когда день не задался: кролик убежал от кота, но тут же попался в лапы совы (видео)

Американский кот поймал кролика, однако не уберег добычу - в итоге она досталась сове.

В штате Вашингтон маленькому, но очень хитрому кролику удалось сбежать от кота, но он тут же попался в когти совы.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале ViralHog.

Читайте такжеВ Британии сова едва не сорвала свадебную церемонию (видео)

Ролик был снят в городке Браш Прейри, что в штате Вашингтон. Автор видео рассказал, что сидел на заднем крыльце, когда к нему подошел кот с кроликом во зубах. Тогда он решил снять его на видео чтобы посмотреть, "что будет происходить дальше".

Как только кот отпустил добычу и отошел в сторону, притворявшийся мертвым кролик резко вскочил и резво поскакал по лужайке.

Кот погнался за пушистым беглецом, однако внезапно спустившаяся с неба сова опередила четырехлапого хищника и схватила бедного кролика.

"Коту осталось только наблюдать, как улетает его обед", - отметил автор видео.

Как сложилась дальнейшая судьба кролика неизвестно. "Вряд ли сова будет играться с ним, как это делал кот", - отмечают комментаторы под видео и шутят, что сова "могла унести его в более безопасное место", например - "к себе в желудок".

Видео: ViralHog