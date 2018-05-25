Когда день не задался: кролик убежал от кота, но тут же попался в лапы совы (видео)

18:30, 25 мая 2018
Курьёзы
1062
Кролика поймала кошка, а потом сова / фото УНИАН

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале ViralHog.

Читайте такжеВ Британии сова едва не сорвала свадебную церемонию (видео)

Ролик был снят в городке Браш Прейри, что в штате Вашингтон. Автор видео рассказал, что сидел на заднем крыльце, когда к нему подошел кот с кроликом во зубах. Тогда он решил снять его на видео чтобы посмотреть, "что будет происходить дальше".

Как только кот отпустил добычу и отошел в сторону, притворявшийся мертвым кролик резко вскочил и резво поскакал по лужайке.

Кот погнался за пушистым беглецом, однако внезапно спустившаяся с неба сова опередила четырехлапого хищника и схватила бедного кролика.

"Коту осталось только наблюдать, как улетает его обед", - отметил автор видео.

Как сложилась дальнейшая судьба кролика неизвестно. "Вряд ли сова будет играться с ним, как это делал кот", - отмечают комментаторы под видео и шутят, что сова "могла унести его в более безопасное место", например - "к себе в желудок".

Видео: ViralHog

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#кролики#коты#сова