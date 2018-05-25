Когда день не задался: кролик убежал от кота, но тут же попался в лапы совы (видео)
В штате Вашингтон маленькому, но очень хитрому кролику удалось сбежать от кота, но он тут же попался в когти совы.
Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале ViralHog.
Читайте такжеВ Британии сова едва не сорвала свадебную церемонию (видео)
Ролик был снят в городке Браш Прейри, что в штате Вашингтон. Автор видео рассказал, что сидел на заднем крыльце, когда к нему подошел кот с кроликом во зубах. Тогда он решил снять его на видео чтобы посмотреть, "что будет происходить дальше".
Как только кот отпустил добычу и отошел в сторону, притворявшийся мертвым кролик резко вскочил и резво поскакал по лужайке.
Кот погнался за пушистым беглецом, однако внезапно спустившаяся с неба сова опередила четырехлапого хищника и схватила бедного кролика.
"Коту осталось только наблюдать, как улетает его обед", - отметил автор видео.
Как сложилась дальнейшая судьба кролика неизвестно. "Вряд ли сова будет играться с ним, как это делал кот", - отмечают комментаторы под видео и шутят, что сова "могла унести его в более безопасное место", например - "к себе в желудок".