Сеть рассмешил конфуз с вором под Киевом (фото)

В комментариях под фото горе-вора комментарии шутят, что он просто устал.

В городе Бровары Киевской области вор уснул на месте преступления. Он проник на территорию предприятия, где ранее работал.

Однако вынести похищенное из помещения мужчина не смог – его "сморил" сон, пишет на своей странице в Facebook Броварской отдел полиции.

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Охранник броварского предприятия позвонил в полицию и рассказал о том, что неизвестный пытается похитить компьютерную технику с территории.

После прибытия полицейские обнаружили неизвестного мужчину, который спал. Они разбудили его.Злоумышленником оказался 27-летний местный житель.Во время поверхностного осмотра у вора полиция обнаружила сверток с амфетамином.

По данному факту следственным Броварского отдела полиции открыты уголовные производства по ч 3 ст.185 (кража с проникновением) и по ч.1 ст.309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Житомире задержали вора, который уснул в угнанном автомобиле.