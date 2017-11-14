В Житомире задержали вора, который уснул в угнанном автомобиле.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, утром 13 ноября в полицию обратился владелец автомобиля ВАЗ и сообщил об угоне этого автомобиля.

Впоследствии эта машина нашлась за несколько сотен метров от места, где она была оставлена хозяином, а в салоне спал ее похититель.

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34-летний житомирянин рассказал полицейским, что когда он вышел утром из дома, не обнаружил своего автомобиля на привычном месте. Поскольку хозяин автомобиля оставил его без аккумуляторной батареи, он удивился, потому что завести авто в таком состоянии и украсть было просто невозможно. Следовательно, человек, обследуя близлежащие дворы, обнаружил свой автомобиль недалеко с незнакомцем в салоне.

«На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что похитителем оказался 33-летний житомирянин. В салон автомобиля он проник, повредив замок двери, а когда не смог завести ВАЗ из-за отсутствия аккумулятора, просто откатил его подальше. Устав, мужчина прилег отдохнуть и уснул», - рассказали УНИАН в полиции.

Похитителя задержаны в соответствии со ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские проверяют этого злоумышленника относительно причастности и к другим правонарушениям.

Досудебное расследование проводится по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения или лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.