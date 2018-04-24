Железный аргумент: украинский коммунальщик ударил лопатой по голове прохожего за замечание (видео)

Мужчина возмутился, что латают дыру в дороге поверх мусора.

В буковинском городе Заставна очевидцы сняли на видео, как коммунальщик лопатой бьет прохожего.

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Мужчина возмутился, что дорожники во время ремонта асфальт кладут прямо в яму с мусором, говорится в сюжете ТСН.

Один из рабочих сначала отреагировал нецензурной бранью, а потом бросился с лопатой на критика и дважды ударил его по голове. Драку разняли случайные прохожие. Пострадавший отделался незначительными ушибами.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря прошлого года на Тернопольщине задержали нетрезвого мужчину, который украл трактор, чтобы почистить улицы села от снега.