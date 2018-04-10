Найден старейший мужчина на Земле (фото)

16:30, 10 апреля 2018
Курьёзы
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Житель острова Хоккайдо родился 25 июля 1905 года / фото guinnessworldrecords.com

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Представитель Книги рекордов Гиннеса посетила рекордсмена 10 апреля, чтобы передать ему сертификат, сообщается на сайте книги.

У самого пожилого мужчины на Земле есть семь братьев и одна сестра, живущие неподалеку от него, а также пятеро детей.

Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании. Он скончался в феврале этого года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года умер самый старый кот на земле, ему было 32 года.

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Теги: #Книга рекордов Гиннеса