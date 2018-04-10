Найден старейший мужчина на Земле (фото)
16:30, 10 апреля 2018Курьёзы
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Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего жителя японского острова старейшим мужчиной планеты.
Житель острова Хоккайдо родился 25 июля 1905 года / фото guinnessworldrecords.com
Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака признан самым пожилым мужчиной на Земле. Ему 112 лет и 259 дней.
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Представитель Книги рекордов Гиннеса посетила рекордсмена 10 апреля, чтобы передать ему сертификат, сообщается на сайте книги.
У самого пожилого мужчины на Земле есть семь братьев и одна сестра, живущие неподалеку от него, а также пятеро детей.
Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании. Он скончался в феврале этого года.
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года умер самый старый кот на земле, ему было 32 года.
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