Девушка оригинально сообщила о своей беременности отцу ребенка (фото)

На фото видно, что на автомобиле мужчины написано красной краской "Позвони. Я беременна".

Соцсети обсуждают автовладельца в Мелитополе, который, вероятно, скоро станет папой.

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Вероятно, мужчина перестал отвечать на звонки, и девушка не придумала ничего лучше, чем сообщить ему о радостной новости, оставив "сообщение" прямо на автомобиле, передает "РИА Мелитополь".

Припарковано "говорящее" авто было в Мелитополе у Братского кладбища на ул. Героев Украины. Обрадовался или нет водитель машины будущему отцовству, неизвестно, а вот то, что ему предстоит внеплановый визит на СТО на покраску кузова, это факт.

Ранее для признания в любви своей девушке австралиец снял собственный видеоролик и показал в кинотеатре.