Девушка оригинально сообщила о своей беременности отцу ребенка (фото)

09:23, 26 марта 2018
Курьёзы
1642
Мужчине сообщили об отцовстве оригинальным способом / фото ria-m.tv

Читайте такжеИтальянка сыграла пышную свадьбу сама с собой

Вероятно, мужчина перестал отвечать на звонки, и девушка не придумала ничего лучше, чем сообщить ему о радостной новости, оставив "сообщение" прямо на автомобиле, передает "РИА Мелитополь". 

Припарковано "говорящее" авто было в Мелитополе у Братского кладбища на ул. Героев Украины. Обрадовался или нет водитель машины будущему отцовству, неизвестно, а вот то, что ему предстоит внеплановый визит на СТО на покраску кузова, это факт.

Ранее для признания в любви своей девушке австралиец снял собственный видеоролик и показал в кинотеатре.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #беременность