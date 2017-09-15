Оригинальное признание в любви: мужчина устроил собственную "премьеру" в кинотеатре (видео)

Австралиец поразил свою девушку признанием. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Вечером Майк пригласил Бэк в кинотеатр посмотреть премьеру фильма. В зале погас свет, но вместо привычной рекламы девушка увидела на экране своего избранника.

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На берегу океана с небольшой коробочкой в руках он говорил о любви. Озадаченная Бек не понимала, что происходит, пока Майк с той же коробочкой не стал перед ней на колено и не попросил ее руки.

Девушка настолько была потрясена, что дрожащим голосом едва смогла произнести "да". Кстати, бриллиант в кольце 2 карата и стоимостью 85 тысяч долларов.