Оригинальное признание в любви: мужчина устроил собственную "премьеру" в кинотеатре (видео)
10:51, 15 сентября 2017Курьёзы
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Девушка настолько была потрясена, что дрожащим голосом едва смогла произнести "да".
Для признания в любви своей девушке австралиец снял собственный видеоролик и показал в кинотеатре
Австралиец поразил свою девушку признанием. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.
Вечером Майк пригласил Бэк в кинотеатр посмотреть премьеру фильма. В зале погас свет, но вместо привычной рекламы девушка увидела на экране своего избранника.
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На берегу океана с небольшой коробочкой в руках он говорил о любви. Озадаченная Бек не понимала, что происходит, пока Майк с той же коробочкой не стал перед ней на колено и не попросил ее руки.
Девушка настолько была потрясена, что дрожащим голосом едва смогла произнести "да". Кстати, бриллиант в кольце 2 карата и стоимостью 85 тысяч долларов.
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