Сеть взбудоражили формы Надежды Савченко (фото)

15:35, 02 марта 2018
Курьёзы
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Появилось новое фото Савченко / фото facebook.com/alex.golobuckij

Читайте такжеСавченко снова зажгла на танцполе (видео)"Когда базис стал полностью преобладать над надстройкой, если следовать определениям классика марксизма-ленинизма", - подписал свое фото политолог Алексей Голобуцкий.

Комментаторы под фотографией пишут: "пора обратно в "мордор" на диету",  "ничесе летчица взлетно-посадочное устройство наела!", "ото корма!", "теперь ей в истребитель нельзя, разве что в бомбардировщик".

Ранее журналисты издания "Буквы" застали Надежду Савченко в интересной позе в зале парламента. Судя по фотографиям, нардеп просто немного устала и решила отдохнуть.

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Теги: #формы Савченко#фото Савченко#Надежда Савченко