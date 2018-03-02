Сеть взбудоражили формы Надежды Савченко (фото)

Опубликованное в сети фото Савченко подорвало сеть, пользователи не устают шутить.

В сети появилось новое фото нардепа Надежды Савченко. На нем все обратили внимание на одну из частей тела депутата.

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Комментаторы под фотографией пишут: "пора обратно в "мордор" на диету", "ничесе летчица взлетно-посадочное устройство наела!", "ото корма!", "теперь ей в истребитель нельзя, разве что в бомбардировщик".

Ранее журналисты издания "Буквы" застали Надежду Савченко в интересной позе в зале парламента. Судя по фотографиям, нардеп просто немного устала и решила отдохнуть.