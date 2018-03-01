Кадыров уснул во время послания Путина (фото)

13:45, 01 марта 2018
Курьёзы
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В четверг, 1 марта, лидер Чечни Рамзан Кадыров уснул во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

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Фотографиями курьеза делятся пользователи социальных сетей. На фото видно Кадырова, который сидит в зале с закрытыми глазами.

Напомним, ранее способностью вздремнуть на официальных мероприятиях прославился российский премьер Дмитрий Медведев – он уснул на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уснул в прямом эфире и в первом ряду во время пресс-конференции Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Эрдогана.

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Теги: #послание к Федеральному собранию#Кадыров уснул