"По следам Медведева": Песков уснул на встрече Путина с Эрдоганом (видео)

Дмитрий Песков несколько раз уснул во время совместной пресс-конференции президентов России и Турции 10 октября в Стамбуле. Ролик опубликовала компания Ruptly, которая снимает видео для российского пропагандистского канала Russia Today.

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На записи Песков несколько раз попадает в камеру. Его клонит в сон еще в самом начале выступления Эрдогана. Но во время речи Путина ситуация изменилась мало.

Пескова заметили спящим на встрече Путина и Эрдогана. Не всё же Медведеву дремать https://t.co/7PvPXCaUftpic.twitter.com/eFvdsYWbsV — TJ (@tjournal) October 11, 2016

Напомним, ранее способностью вздремнуть на официальных мероприятиях прославился ныне российский премьер Дмитрий Медведев – он уснул на церемонии открытия Олимпиады в Сочи.