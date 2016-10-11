"По следам Медведева": Песков уснул на встрече Путина с Эрдоганом (видео)

22:09, 11 октября 2016
Курьёзы
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Пресс-секретарь российского лидера уснул в прямом эфире и в первом ряду во время пресс-конференции Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Эрдогана.

Песков уснул по время пресс-конференции / Скриншот

Дмитрий Песков несколько раз уснул во время совместной пресс-конференции президентов России и Турции 10 октября в Стамбуле. Ролик опубликовала компания Ruptly, которая снимает видео для российского пропагандистского канала Russia Today.

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На записи Песков несколько раз попадает в камеру. Его клонит в сон еще в самом начале выступления Эрдогана. Но во время речи Путина ситуация изменилась мало.

Напомним, ранее способностью вздремнуть на официальных мероприятиях прославился ныне российский премьер Дмитрий Медведев – он уснул на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. 

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