Илон Маск назвал "пароль" от глобального интернета

16:07, 23 февраля 2018
Курьёзы
2622 0
Илон Маск / REUTERS

Глава компании SpaceX Илон Маск оставил в Twitter шуточную запись, в которой якобы раскрыл секретную комбинацию символов для получения доступа к глобальному интернету.

"Никому не говорите, пароль от wi-fi - марсиане", - написал Маск в Twitter. Запись является комментарием к его же сообщению о том, что два первых спутника Starlink, Tintin A  и Tintin B, успешно выведены на орбиту и вскоре будут готовы послать на Землю сигнал "Привет, мир". 

Читайте такжеПромахнулись: SpaceX не удалось поймать в свою гигантскую сеть носовую часть ракеты Falcon 9

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету со спутниками для раздачи интернета.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Илон Маск пароль#пароль от интернета Маск#Илон Маск назвал пароль