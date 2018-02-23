Илон Маск назвал "пароль" от глобального интернета

Владелец компании SpaceX оставил в Twitter шуточную запись, в которой якобы раскрыл секретную комбинацию.

Глава компании SpaceX Илон Маск оставил в Twitter шуточную запись, в которой якобы раскрыл секретную комбинацию символов для получения доступа к глобальному интернету.

"Никому не говорите, пароль от wi-fi - марсиане", - написал Маск в Twitter. Запись является комментарием к его же сообщению о том, что два первых спутника Starlink, Tintin A и Tintin B, успешно выведены на орбиту и вскоре будут готовы послать на Землю сигнал "Привет, мир".

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians” — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018

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Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету со спутниками для раздачи интернета.