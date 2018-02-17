Илон Маск показал свой "космический" тостер в Instagram (фото)

В комментариях пользователи публикуют фото таких же тостеров. Их цена на официальном сайте производителя не превышает 50 долларов.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, который недавно успешно запустил в космос ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем Tesla Roadster, как оказалось – большой ценитель космической саги "Звездные войны".

В своем Instagram он опубликовал фото домашнего тостера, который изготовлен в форме шлема крупнейшего злодея вселенной Джорджа Лукаса — Дарта Вейдера, пишет telegraf.

Читайте такжеКрушение первой ступени Falcon Heavy: Маск рассказал об ошибке инженеров"Мой новый тостер", — коротко подписал Маск.

В комментариях пользователи публикуют фото таких же тостеров. Их цена на официальном сайте производителя не превышает 50 долларов, но это настоящее чудо для настоящих фанатов космической саги "Звездные войны".