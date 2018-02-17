Илон Маск показал свой "космический" тостер в Instagram (фото)

19:05, 17 февраля 2018
Курьёзы
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Илон Маск / фото REUTERS

В своем Instagram он опубликовал фото домашнего тостера, который изготовлен в форме шлема крупнейшего злодея вселенной Джорджа Лукаса — Дарта Вейдера, пишет telegraf.

Читайте такжеКрушение первой ступени Falcon Heavy: Маск рассказал об ошибке инженеров"Мой новый тостер", — коротко подписал Маск.

В комментариях пользователи публикуют фото таких же тостеров. Их цена на официальном сайте производителя не превышает 50 долларов, но это настоящее чудо для настоящих фанатов космической саги "Звездные войны".

My new toaster

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

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Теги: #Илон Маск#Звездные войны#Tesla#тостер Илона Маска