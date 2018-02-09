"Теслу" Маска внесли в базу объектов Солнечной системы NASA

20:52, 09 февраля 2018
Наука и IT
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NASA рассматривает отправленный в космос автомобиль

Читайте такжеРоскосмос не поздравил Маска с историческим запуском Falcon HeavyКак сообщает Meduza, на это обратил внимание журналист и метеоролог Эрик Холтхаус.

Отмечается, что автомобиль внесен в базу как космический корабль. Описание объекта включает в себя все предметы в машине: манекена, игрушечную машинку с фигуркой астронавта, электронную копию книги Айзека Азимова, а также металлическую пластину с именами сотрудников SpaceX.

Скриншот

Напомним, что 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.

Ранее Космическое командование ВВС США добавило отправленный в космос автомобиль Tesla Roadster в каталог спутников.

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Теги: #Tesla#Тесла Маска