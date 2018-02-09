"Теслу" Маска внесли в базу объектов Солнечной системы NASA

Отправленный в космос автомобиль внесен в базу как космический корабль.

Автомобиль Tesla Roadster, запущенный в космос компанией SpaceX при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy, внесен в базу космических объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA.

Читайте такжеРоскосмос не поздравил Маска с историческим запуском Falcon HeavyКак сообщает Meduza, на это обратил внимание журналист и метеоролог Эрик Холтхаус.

Отмечается, что автомобиль внесен в базу как космический корабль. Описание объекта включает в себя все предметы в машине: манекена, игрушечную машинку с фигуркой астронавта, электронную копию книги Айзека Азимова, а также металлическую пластину с именами сотрудников SpaceX.

Напомним, что 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.

Ранее Космическое командование ВВС США добавило отправленный в космос автомобиль Tesla Roadster в каталог спутников.