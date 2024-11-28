Продукты и напитки с высоким содержанием белка могут помочь вам удовлетворить или превысить ваши ежедневные потребности в белке.

Белок необходим для мышц, иммунной реакции, образованию гормонов и нейротрансмиттеров. Добавление богатых белком продуктов в блюда и закуски также способствует снижению веса, улучшению композиции тела и регулированию уровня сахара в крови.

Издание Health пишет, что некоторые продукты и напитки, которые считаются высокобелковыми, но на самом деле могут содержать не так много белка, как вы думаете.

Арахисовое масло

Арахисовое масло - хороший источник витамина Е и фолатов. При этом на 2 столовые ложки (32 грамма) арахисового масла приходится лишь 8 граммов белка. В той же порции содержится 200 калорий, так что вам придется употребить несколько сотен калорий, чтобы получить приличное количество белка из арахисового масла.

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Обычный йогурт

Хотя некоторые виды йогурта содержат много белка, обычный йогурт - не лучший источник. Греческий йогурт - лучший вариант, если вы хотите увеличить потребление белка. В нем содержится почти в два раза больше белка, чем в обычном.

В 6-унциевом контейнере простого обычного йогурта содержится всего 8,92 грамма белка, а в такой же порции простого греческого йогурта - 17,3 грамма. При этом греческий йогурт содержит примерно на 50% меньше углеводов, чем обычный.

Некоторые протеиновые батончики и кусочки

Многие продукты, рекламируемые как "протеиновые батончики", содержат всего несколько граммов белка на порцию. Выбирая протеиновые батончики, содержащие не менее 12 граммов белка на порцию, вы сможете насытиться до следующего приема пищи, особенно если будете есть их в паре с богатыми клетчаткой продуктами, например, фруктами.

Смузи

Покупая готовые смузи, выбирайте продукты с высоким содержанием белка - например, 15-30 граммов белка на 15,2 унции. Читайте этикетки с информацией о других ингредиентах, в том числе о добавленных сахарах, и по возможности выбирайте фруктовые или смузи с натуральным подслащиванием.

Семена чиа

Семена чиа часто называют "суперфудом" из-за высокого содержания в них клетчатки, магния, кальция, селена и цинка, но они не богаты белком. В одной унции семян чиа содержится 4,68 грамма белка.

Бульон

Многие считают, что все бульоны животного происхождения являются хорошим источником белка, но большинство бульонов содержат мало этого важнейшего питательного вещества.

В одной чашке обычного куриного бульона содержится всего 3,26 грамма белка. Костный бульон - более концентрированный и высокопротеиновый вариант. В чашке костного бульона из курицы содержится в три раза больше белка, чем в такой же порции обычного куриного бульона.

Батончики с гранолой

Батончики гранола - это удобный вариант перекуса. Они обычно содержат углеводы и клетчатку, в них часто мало белка. Многие батончики содержат всего несколько граммов белка. Выбирайте варианты с содержанием белка не менее чем 12 граммами на порцию.

Хумус

Нут является отличным источником белка, если употреблять его в больших количествах. В одной чашке вареного нута содержится 14,5 грамма белка. Хумус обычно употребляется в небольших количествах, а это значит, что в нем не так много белка, как может показаться. Одна четверть чашки хумуса содержит лишь 4,77 грамма белка.

Растительное молоко

Коровье молоко содержит около 9,68 грамма на чашку, но люди сокращают его потребление по ряду причин. За исключением соевого молока, большинство растительных молочных продуктов содержат мало белка. В чашке миндального молока содержится чуть больше грамма белка, а в чашке кокосового молока - ни грамма.

Если вы любите использовать ореховое молоко в своих кофейных напитках, вы можете компенсировать низкое содержание белка, добавив в напиток ложечку коллагена. Пептиды коллагена содержат около 12 граммов белка на 14-граммовую мерную ложку.

Киноа

В ней содержится 8 граммов белка на чашку, в то время как в той же порции белого риса - всего 3,52 грамма. Хотя квиноа содержит больше белка, чем многие другие крупы, для создания богатого белком блюда или перекуса ее следует сочетать с такими продуктами как фасоль, курица, эдамаме или темпе.

Как пополнить белок в организме:

яйца - 6,28 грамма (г) в одном большом яйце;

консервированный лосось - 19,6 г на 3-унцевую порцию;

эдамаме - 18,5 г на чашку;

изолят сывороточного протеина - 25 г на 30-граммовую порцию;

творожный сыр - 23,5 г на чашку;

куриная грудка - 31,1 г на небольшую куриную грудку без кожи;

греческий йогурт - 19,9 г на 7 унций;

темпе - 19,9 г на 100 г порции;

чечевица - 17,9 г на чашку;

нут - 14,5 г на чашку.

Ранее УНИАН писал, что назван высокобелковый продукт №1, который серьезно недооценен.

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