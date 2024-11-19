Тофу может укреплять кости и поддерживать здоровье сердца.

Специалисты выделили один высокобелковый продукт, который серьезно недооценен, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что речь идет о тофу. В отличие от большинства других растительных белков, он обеспечивает полноценный белок, а также все девять незаменимых аминокислот.

"В зависимости от бренда, порция твердого тофу весом 3 унции содержит примерно 7 граммов белка. Это сопоставимо с количеством белка, содержащимся в одном большом яйце или 1 унции рыбы, - говорится в публикации. - Так что, это отличный способ удовлетворить ваши потребности в белке, особенно если вы придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты".

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Тофу - польза для здоровья

Среди полезных свойств тофу выделяют:

Может укреплять кости. Тофу может быть полезным источником кальция, который укрепляет кости. Кроме того, исследования показывают, что тофу и другие белки на основе сои также могут играть роль в снижении риска остеопороза у женщин в период менопаузы.

Поддерживает здоровье сердца. Тофу содержит полезные для здоровья растительные соединения, называемые фитохимическими веществами, которые могут снизить риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Универсален и прост в приготовлении. Тофу можно найти в большинстве продуктовых магазинов. Кроме того, существует бесконечное множество способов его приготовления.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая белковая еда помогает похудеть и нарастить мышцы.

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