Специалисты выделили один высокобелковый продукт, который серьезно недооценен, пишет eatingwell.com.
Отмечается, что речь идет о тофу. В отличие от большинства других растительных белков, он обеспечивает полноценный белок, а также все девять незаменимых аминокислот.
"В зависимости от бренда, порция твердого тофу весом 3 унции содержит примерно 7 граммов белка. Это сопоставимо с количеством белка, содержащимся в одном большом яйце или 1 унции рыбы, - говорится в публикации. - Так что, это отличный способ удовлетворить ваши потребности в белке, особенно если вы придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты".
Тофу - польза для здоровья
Среди полезных свойств тофу выделяют:
Может укреплять кости. Тофу может быть полезным источником кальция, который укрепляет кости. Кроме того, исследования показывают, что тофу и другие белки на основе сои также могут играть роль в снижении риска остеопороза у женщин в период менопаузы.
Поддерживает здоровье сердца. Тофу содержит полезные для здоровья растительные соединения, называемые фитохимическими веществами, которые могут снизить риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний.
Универсален и прост в приготовлении. Тофу можно найти в большинстве продуктовых магазинов. Кроме того, существует бесконечное множество способов его приготовления.
Напомним, ранее УНИАН писал, какая белковая еда помогает похудеть и нарастить мышцы.