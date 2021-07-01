Певец представил клип на песню "Без умов".

Певец и композитор Vlad Darwin презентовал эмоциональное и трогательное видео на песню "Без умов", которое он посвятил своему сыну Рональду. Новый клип, как рассказал Влад, - это 12 различных историй, которые связаны между собой тонкой красной нитью безусловных чувств.

В клипе "Без умов" зритель в прямом смысле путешествует во времени. Одни сцены переносят зрителя в довоенную эпоху, другие напоминают 70-е годы прошлого века, есть и более современные образы. Но все они вызывают неподдельные эмоции. Самой трогательной, по праву можно назвать сцену с новорожденным сыном Влада, которого он нежно колышет на руках и поет песню-посвящение "Без умов".

"Недавно в моей жизни произошло значимое событие - рождение сына. Об этом, еще несколько лет назад, я не мог и мечтать. А сегодня эта мечта воплотилась. Кажется, что это самое красивое видео в моей жизни. Оно было задумано как посвящение сыну. В клипе я знакомлю его с этим миром через свой опыт. Мы хотели показать вечные темы вне времени и пространства, как все люди и судьбы переплетены между собой. Именно поэтому выбрали стилистику ретро. До последнего момента мы не знали, каким в итоге выйдет клип, ведь приходилось импровизировать прямо на съемочной площадке. У нас был очень плотный график, и каждую из сцен нужно было отснять максимум за два дубля. Одно было очевидно - видео будет знаковым - во время съемок и у меня, и у режиссера, Инны Грабар, несколько раз выступали слезы счастья на глазах", - поделился артист.

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Автор: Диана Могилевич