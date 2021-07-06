6 июля Сильвестр Сталлоне празднует день рождения.

Сегодня, 6 июля, голливудскому актеру Сильвестру Сталлоне исполнилось 75 лет.

Первой знаковой ролью Сталлоне стала работа в драме "Рокки", премьера которой состоялась в 1976 году. В начале картины он предстал в образе нищего, но потом ему удается заработать немного денег, выбивая деньги из должников своего хозяина, главы мафии. Другая его сторона - спортсмен, который способен устроить взбучку любому сопернику.

В 2008 году вышел боевик "Рэмбо", в котором Сильвестр сыграл главную роль. Согласно сюжету, Рэмбо должен помочь миссионерам, которых бирманские военные взяли в плен. Картина разворачивается спустя 20 лет после событий в Афганистане.

Еще одной его знаковой работой является фильм "Неудержимые". Сталлоне сыграл Барни Росса, главу отряда наемника, которые способны выполнить абсолютно любое задание. Но однажды отряд встречает настолько сильного соперника, что только благодаря командной работе они смогут его победить.

Кроме того, Сталлоне исполнил главную роль в боевике "План побега". По сюжету, Рэй Бреслин способен сбежать из любой тюрьмы. Однажды агент ЦРУ Джессика Мейер предлагает ему протестировать одну секретную тюрьму "Гробница" для особо опасных преступников, и он соглашается. Ему придумывают новую легенду, дают новое имя, сажают в тюрьму, но тут оказывается, что в тюрьму его посадили по-настоящему.

В 2002 году на большие экраны вышел фильм "Убрать Картера", где голливудский актер выполнял всю грязную работу, которую ему давал его криминальный босс.

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Автор: Диана Могилевич