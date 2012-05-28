Народные депутаты будут заседать в «Артеке»

В Международном детском центре «Артек» планируют провести выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по делам семьи, молодежи, спорта и туризма, на котором будут рассмотрены вопросы выполнения Закона Украины «Про государственную поддержку и особенности функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», сообщает пресс-служба МДЦ.

Депутаты вместе со специалистами «Артека» намерены рассмотреть результаты выполнения Закона Украины. В частности, приобретение гарантированной численности путевок детского центра за счет госсредств, отселение граждан, которые проживают на территории детского центра «Артек», утверждение Госпрограммы развития «Артека» и «Молодой гвардии» до 2015 года.

Кроме того для депутатов будет организована экскурсия по территории центра, детских лагерей и объектам материально-технической базы, подлежащими реконструкции.

