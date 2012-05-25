Севастополь ввел "лесной" налог

Севастополь решил брать налог за выпас скота, заготовку дикорастущих орехов, ягод, грибов, лекарственных растений и камыша. Депутаты городского совета Севастополя приняли соответствующее постановление.

Оно вступает в силу с января 2013 года.

Согласно постановлению «Об установлении ставок сбора за осуществление побочных лесных пользований и использование полезных свойств лесов» сбор уплачивался юридическими и физическими лицами, которые вели хозяйственную деятельность в лесах.

«Платежи за осуществление побочных лесных пользований и использование полезных свойств лесов зачисляются в бюджеты местного самоуправления по месту расположения лесного участка», - говорится в документе.