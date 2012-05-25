Севастополь ввел "лесной" налог
12:53, 25 мая 2012Крым
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Не садись на пенек
Севастополь решил брать налог за выпас скота, заготовку дикорастущих орехов, ягод, грибов, лекарственных растений и камыша. Депутаты городского совета Севастополя приняли соответствующее постановление.
Оно вступает в силу с января 2013 года.
Согласно постановлению «Об установлении ставок сбора за осуществление побочных лесных пользований и использование полезных свойств лесов» сбор уплачивался юридическими и физическими лицами, которые вели хозяйственную деятельность в лесах.
«Платежи за осуществление побочных лесных пользований и использование полезных свойств лесов зачисляются в бюджеты местного самоуправления по месту расположения лесного участка», - говорится в документе.
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