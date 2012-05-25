Секретарь СНБО видит в двойном гражданстве угрозу Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев предлагает увольнять с работы в органах государственной власти украинцев, имеющих гражданство других стран, заявил он, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта, который обязывает граждан информировать о наличии нескольких паспортов разных государств, сообщила пресс-службеа СНБО.

По мнению главы Совнацбеза, двойное гражданство противоречит Конституции Украины и создает угрозу для национальной безопасности страны. «В условиях глобализации необходимо еще более эффективно защищать национальные интересы, и здесь институт гражданства является одним из ключевых», - сказал Клюев.

По его словам, должны приниматься превентивные меры в связи с попытками некоторых государств де-факто создавать для украинских граждан институт двойного гражданства, что противоречит Конституции нашего государства. Одно из направлений такой работы - совершенствование законодательства в этой сфере, отметил секретарь СНБО.

Клюев заявил, что после принятия закона иностранные граждане не должны приниматься на работу в государственные органы власти, а должностные лица, которые приобрели гражданство другого государства, должны быть уволены с государственной службы. В первую очередь это касается работников таможни, милиции, прокуратуры, СБУ, военнослужащих и т.д.

«Мы обязаны действовать решительно и даже жестко, чтобы не допустить размывания основ института гражданства. Мы готовы максимально конструктивно взаимодействовать и сотрудничать с нашими иностранными партнерами, но мы открыто заявляем о нашей позиции в отстаивании интересов Украины. В то же время, наши действия должны отвечать принципам международного права и не нарушать права и свободы людей», - отметил Клюев.

По его словам, если Украина сможет обеспечить надежную защиту интересов собственных граждан, в том числе и при решении их проблем на территории других государств, то и количество желающих получить двойное гражданство будет минимальным. «Мы должны стремиться к тому, чтобы как можно большее количество жителей нашей страны гордились украинским гражданством», - заявил секретарь СНБО Украины.