Крымского пограничника отправили на нары на 5 лет за $400 взятки

Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил к пяти с половиной годам тюрьмы с конфискацией имущества офицера Симферопольского погранотряда Азово-Черноморского управления пограничной службы Украины, который получил 400 долларов взятки, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Военно-морских сил.

Суд также лишил его военного звания «капитан» и запретил два года занимать должности, связанные с административно-хозяйственной деятельностью.

Военнослужащий требовал деньги от представителей коммерческих структур, которые занимаются посреднической деятельностью при поступлении иностранцев в вузы Украины, за так называемую «услугу» - устранение препятствий во время прохождения гражданами других государств погранконтроля в аэропорте Симферополя.