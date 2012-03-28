Ялта постареет на 700 лет?

Ялтинский городской совет обратился к Совету министров Крыма с просьбой ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины об изменении года основания Ялты - с 1838 на 1145 год.

По мнению автора проекта, почетного гражданина Ялты Анатолия Мирзояна, внесение изменений в «Список исторически населенных мест Украины», утвержденный постановлением Кабмина в 2001 году, позволит восстановить историческую справедливость.

По его словам, впервые письменное упоминание населенного пункта Джалита (Ялта) в качестве «цветущего приморского города» содержится в сочинении арабского географа и путешественника аль-Идриси в его описаниях крымского побережья, датируемых 1145 годом.

«Эти данные нам предоставили в Национальной академии наук Украины», - сказал Мирзоян, добавив, что Крымский институт археологии называет даже 1139 год.

По материалам КИА