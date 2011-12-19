Крымские татары соболезнуют чехам в связи со смертью Вацлава Гавела

Имя последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии Вацлава Гавела останется одним из ярких символов в когорте гуманистов ХХ столетия, которые вдохновляют миллионы людей на борьбу за свои права, заявил меджлис крымских татар.

Гавел, скончавшийся в воскресенье в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, - литературный критик, писатель и диссидент. Он был последним президентом Чехословакии с 1989 по 1992 год и первым президентом Чехии с 1993 по 2003 год. Мировые политические деятели соболезнуют в связи с кончиной Гавела.

«Человечество потеряло одного из самых мужественных и последовательных борцов за демократию, всей своей жизнью доказавшего, что стремление к достоинству и свободе всегда оказывается сильнее штыков диктатуры», - отмечает меджлис.

По его информации, Гавел «выражал солидарность борьбе крымскотатарского народа за право возвращения в Крым и восстановления своих прав».

Меджлис выражает соболезнование родным, близким и друзьям Гавела, всему чешскому народу.