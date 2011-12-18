Мировые политические деятели соболезнуют в связи с кончиной Вацлава Гавела

Мировые политические деятели соболезнуют в связи с кончиной бывшего президента Чехословакии и Чехии Вацлава Гавела. В.Гавел, скончавшийся в воскресенье после продолжительной болезни, литературный критик, писатель и диссидент, был последним президентом Чехословакии с 1989 по 1992 год и первым президентом Чехии с 1993 по 2003 год.



Президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что Гавел стал "символом современного чешского государства", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чешское государственное телевидение. "Он был лидером нашей Бархатной революции и первым президентом нашей вновь обретшей свободу страны", - заявил Клаус. По словам президента, личность, имя и произведения Гавела "сыграли значительную роль в том, что Республика Чехия стала неотъемлемой частью сообщества свободных и демократических стран".



Глава правительства Чехии Петр Нечас назвал Гавела "символом 1989 года" - года "Бархатной революции". "Гавел проделал грандиозную работу для своей страны", - заявил Нечас.



Экс-президент Польши Лех Валенса, бывший лидер оппозиционного движения "Солидарность", заявил, что Европе будет очень не хватать голоса Гавела. "Он был крупным теоретиком нашего времени и его голоса будет очень не хватать Европе сейчас, когда она переживает серьезный кризис. Жалко, что его больше нет с нами, я буду молиться за его душу", - заявил Валенса.



Председатель Европарламента Ежи Бузек назвал Гавела героем Бархатной революции. "Он был и останется героем. Его будут оплакивать в Республике Чехия и в Словакии, но также и на всем европейском континенте, воссоединению которого он способствовал", - заявил Бузек.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем послании президенту Чехии Вацлаву Клаусу заявила, что Гавел был великим европейцем. "Его борьба за свободу и демократию останется в памяти, также как и его огромная человечность. Мы, немцы, также можем его за многое отблагодарить", - говорится в послании.



Президент Франции Николя Саркози заявил, что Гавел был другом Франции и "неравнодушным европейцем". "Человек культуры и писатель большого таланта, Вацлав Гавел воплощал собой неутомимую борьбу за демократию и свободу. Его вступление в должность президента после "бархатной революции" 1989 года увенчало жизнь, целиком посвященную борьбе против тоталитаризма и защите вдохновлявших его (Гавела) ценностей - толерантности, соблюдения прав человека и борьбы с угнетением", - говорится в послании Саркози.



Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Европа пребывает в глубоком долгу у Вацлава Гавела. "Он посвятил свою жизнь борьбе за свободу человека... Никто из моего поколения не может забыть потрясающие сцены на Вацлавской площади двадцать лет назад. Гавел избавил чешский народ от тирании", - говорится в официальном заявлении Кэмерона. По словам главы британского правительства, Гавела "невозможно было заставить замолчать".



Президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Чехии и отметил его роль в создании единой Европы. "Он... осуществил чаяния половины континента, отрезанного "железным занавесом", и помог разорвать путы истории, сделав возможным создание единой Европы", - говорится в заявлении Обамы.



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5 октября Гавел отметил 75-летие и получил многочисленные поздравления как от своих соотечественников, так и от мировых лидеров, пишет РИА Новости. Перед юбилеем он завершил реабилитацию после перенесенного весной этого года воспаления верхних дыхательных путей.



Как отмечает агентство Франс Пресс, в основе многочисленных проблем со здоровьем Гавела лежали не до конца вылеченная пневмония, которой он болел в тюрьме в начале 1980-х годов, и рак легких. В 1996 году Гавел, заядлый курильщик, был прооперирован по поводу злокачественной опухоли правого легкого - ему была удалена половина легкого. После операции у Гавела началась тяжелейшая пневмония, и с тех пор проблемы с легкими постоянно преследовали его. Также у Гавела в последние годы были проблемы с сердцем.



В феврале 2011 года Гавел сказал, что "все чаще думает о смерти" и что ему кажется, будто он "в лесу, где деревья вырубают одно за другим", отмечает Франс Пресс.



Во время Бархатной революции в Чехословакии в 1989 году Гавел стал инициатором создания оппозиционной общественно-политической организации "Гражданский форум". В декабре 1989 года он был единогласно избран президентом на заседании Федерального собрания ЧССР.