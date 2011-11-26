"Хилтон" намерен построить пятизвездочный отель в Ялте

Сеть Hilton намерена построить пятизвездочный 24-этажный отель в Ялте, вложив в проект, ориентировочно, 150-160 миллионов долларов, сообщила пресс-служба мэрии.

«Отель появится в результате трансформации курортно-рекреационного учреждения - санатория "Севастополь", который расположен в Приморском парке», - говорится в пресс-релизе.

Завершить строительство отеля разработчики обещают в апреле 2014 года.

Проект предусматривает создание 300 номеров (все с видом на море и террасами до 10 кв. м.).

В состав гостиницы войдут вертолетная площадка, 5 ресторанов, 4 бассейна, медицинский лечебный и диагностический центры, детский клуб, SPA-салон, конференц-зал вместимостью до 500 человек, подземный паркинг.

На базе отеля планируется также открытие реабилитационного центра для людей с нарушением опорно-двигательной системы.

Общая площадь гостиницы составит около 32 тысяч квадратных метров. Первые этажи будут из стекла.

Разработчики обещают, что благодаря отелю в городе будет создано 400-500 рабочих мест. Обучение персонала Hilton возьмет на себя.

«Появление в Ялте гостиницы столь высокого уровня повысит престиж курорта», - отмеитил мэр города Алексей БОЯРЧУК.