РЖД и "Бром" перекладывают вину за утечку химикатов друг на друга

Компания «Бром» (Красноперекопск, Украина) опровергает обвинения компании «Российские железные дороги» (РЖД, Россия), которая считает предприятие виновным в утечке жидкого брома на станции «Челябинск».

Первого сентября российский город накрыло ядовитое облако. Причиной стали несколько банок с химикатом, которые разбились в вагоне поезда. Около ста человек обратились в больницы с симптомами недомогания. В некоторых школах Челябинска отменили линейки. Последствия разлива брома ликвидировали в тот же день. Прокуратура возбудила уголовное дело.

РЖД обвиняют в ЧП отправителя груза – компанию «Бром». «Обнаружены нарушения технических условий погрузки и крепления груза при его упаковке и размещении», – заявила в понедельник пресс-служба «Российских железных дорог», ссылаясь на результаты проведенного спецкомиссией ОАО расследования.

Вместе с тем, украинский производитель утверждает: все произошло из-за неправильной стыковки вагонов работниками железнодорожной станции «Челябинск». «Вагон ударили о другой вагон при сцепке», – заявил начальник отдела сбыта «Брома» Андрей КУРДЮКОВ.

Ространснадзор ранее сообщил, что вагон, несмотря на отметку о наличии опасного груза, по недосмотру дежурного самотеком спустили со станционной «горки», это и вызвало сильнейший удар о другие вагоны, спровоцировавший утечку химвещества.

«Бром» работает более 70 лет и является единственным предприятием Украины, которое специализируется на выпуске брома, его неорганических солей и броморганических соединений.