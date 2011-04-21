250-килограммовую бомбу времен войны взорвали в Севастополе (фото)

Пиротехники уничтожили немецкую 250-килограммовую авиабомбу, которую нашел пастух неподалеку от Севастополя несколько дней назад, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Боеприпас лежал на глубине около 60 сантиметров. Его длина составляла один метр, вес взрывчатого вещества был 125 килограммов. По мнению саперов, бомба могла взорваться в любой момент, разлет осколков составлял бы почти полтора километра.

МЧСники загрузили боеприпас в спецавтомобиль, отвезли на полигон в селе Хмельницкое и взорвали.

В этом году уничтожены три авиабомбы такого калибра.

Фото севастопольского МЧС