250-килограммовую бомбу времен войны взорвали в Севастополе (фото)
15:50, 21 апреля 2011Крым
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Боеприпас нашел пастух
Пиротехники уничтожили немецкую 250-килограммовую авиабомбу, которую нашел пастух неподалеку от Севастополя несколько дней назад, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Боеприпас лежал на глубине около 60 сантиметров. Его длина составляла один метр, вес взрывчатого вещества был 125 килограммов. По мнению саперов, бомба могла взорваться в любой момент, разлет осколков составлял бы почти полтора километра.
МЧСники загрузили боеприпас в спецавтомобиль, отвезли на полигон в селе Хмельницкое и взорвали.
В этом году уничтожены три авиабомбы такого калибра.
Фото севастопольского МЧС
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