Украинский корабль с беженцами из Ливии взял курс на Севастополь

Большой десантный корабль Военно-морских сил Украины «Константин Ольшанский» с эвакуированными из Ливии гражданами отправился из порта Валетта (Мальта) в Севастополь, сообщил УНИАН начальник пресс-центра - пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан 1-го ранга Олег ЧУБУК.

«Константин Ольшанский» пополнил запасы горючего и воды в порту Валетта, куда он во второй половине дня вторника доставил 79 эвакуированных из Ливии граждан 13 стран мира (в основном, из стран Евросоюза и США).

По информации ЧУБУКА, прибытие корабля в Севастополь ожидается в начале следующей недели.

Народное восстание против лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, который руководит страной более 40 лет, продолжается с середины февраля. Государство фактически разделилось на подконтрольный КАДДАФИ запад и восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев. Совет безопасности ООН 18 марта принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльным КАДДАФИ силам.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 21 марта поручил Министерству обороны подготовить большой десантный корабль ВМС к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации украинцев из Ливии. В ночь на 23 марта «Константин Ольшанский» отбыл из Севастополя, а 4 апреля в порту Триполи принял на борт 85 граждан Украины и 108 граждан 18 других государств (в том числе 24 представителей стран СНГ). Среди пассажиров насчитывалось, в частности, 78 женщин и 35 детей.