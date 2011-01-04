Легковушка врезалась в грузовик в Крыму - трое погибших (фото)
17:50, 04 января 2011Крым
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Груда металла на заснеженной дороге
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым во вторник, 4 января, в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Автомобиль "Славута", допустив занос, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик "Мерседес".
В аварии погибли водитель и два пассажира легковушки - мужчина и девушка из Херсонской области.
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