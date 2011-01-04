Легковушка врезалась в грузовик в Крыму - трое погибших (фото)

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым во вторник, 4 января, в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Автомобиль "Славута", допустив занос, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик "Мерседес".

В аварии погибли водитель и два пассажира легковушки - мужчина и девушка из Херсонской области.