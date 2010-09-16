Крымские татары просят Януковича дать имя Султана аэропорту в Крыму

Делегаты национального съезда крымских татар - курултая - просят президента, премьера и спикера Украины содействовать присвоению международному аэропорту «Симферополь» имени дважды героя Советского Союза, летчика Амет-Хана Султана по случаю его 90-летия.

90 лет со дня рождения уроженца Алупки исполняется в октябре. Султан - участник Великой Отечественной войны, осуществил 603 боевых вылетов, в 130 воздушных боях лично сбил 30 самолетов противника и 19 - в групповых боях. За боевые заслуги дважды награжден золотой звездой героя Советского Союза. После войны Султан провел испытательные полеты более 170 самолетов и летательных аппаратов. Лауреат госпремии СССР, заслуженный летчик-испытатель Советского Союза. Султан погиб в 1971 году во время очередного испытательного полета. Похоронен в Москве.

«Своим удальством, геройством, честностью и бескомпромиссностью, стремлением к справедливости, безграничной сыновней любовью к родной земле Амет-Хан Султан заслужил высокий почет и благодарность общества и украинского государства. Накануне 90-летия со дня рождения славного героя широкая общественность Крыма, его соотечественники, многие из которых лично принимали участие вместе с Амет-Ханом в борьбе за справедливость, а также многочисленные побратимы и ученики - профессиональные летчики из разных стран, которым он открыл дорогу в небо, направили многочисленные обращения в органы государственной власти Украины и Автономной республики Крым с просьбой присвоить имя дважды героя Советского Союза аэропорту «Симферополь». К сожалению, принятие решения со стороны уполномоченных для этого органов государственной власти неоправданно затянулось», - говорится в обращении, которое лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ направил Виктору ЯНУКОВИЧУ, Николаю АЗАРОВУ и Владимиру ЛИТВИНУ.