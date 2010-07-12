Память расстрелянных крымчаков и евреев почтили в Севастополе

Память 4 тысяч 200 евреев и крымчаков - жертв Холокоста почтили в воскресенье в Севастополе на митинге-реквиеме, посвященном погибшим в результате расстрела во время гитлеровской оккупации Севастополя в июле 1942 года.

Траурное мероприятие начался у подножия памятника «Жертвам Холокоста» печальной еврейской мелодией. Главный раввин Севастополя Беньямин ВОЛЬФ прочитал молитву.

Заместитель председателя севастопольской еврейской общины Борис ГЕЛЬМАН рассказал, что 68 лет назад гитлероцы согнали на городской стадион «Чайка» евреев и крымчаков. Им официально объявили - взять продукты на 3 дня, и чтобы у каждого была бирочка с адресом и приложенным ключом от квартиры. Дескать, вывезут на сельхозработы, а потом вернут домой. Основной день расстрела пришелся на 12 июля. Затем некоторых евреев и крымчаков разыскивали по убежищам и расстреливали отдельно.