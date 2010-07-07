Jean de Vienne посетит Крым

Фрегат Военно-морских сил Франции «Жан де Вьенн» на следующей неделе, 13-16 июля, будет находиться с визитом в Севастополе.

«Визит, предусмотренный планом двустороннего военного сотрудничества между Украиной и Францией, послужит укреплению связей между флотами обеих стран, а также позволит лучше ознакомиться с Крымом», - говорится в пресс-коммюнике военной миссии при Посольстве Франции в Украине.

В Севастополе будет находиться делегация региона Лангедок-Руссийон, она изучит перспективы сотрудничества с Крымом.

14 июля запланированы два официальных мероприятия с участием посла Франции в Украине Жака ФОРА, командира корабля «Жан де Вьенн» и экипажа: первое пройдет у памятника героическим защитникам Севастополя на площади Нахимова, второе - на французском мемориальном кладбище.

«Визит позволит также воздать должное роли Французского альянса Севастополя, руководителю которого посол вручит знаки кавалера ордена академических пальм», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, состоится чествование на украинской земле 14 июля, Дня взятия Бастилии - национального праздника Франции.

Жители Севастополя смогут посетить фрегат 15 июля с 14.00 до 17.00.

«Жан де Вьенн» предназначен для противолодочной борьбы. Его экипаж состоит из 230 моряков. Место базирования - Тулон.