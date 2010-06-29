В Крыму ликвидировали "прачечную" с оборотом 100 миллионов

Сотрудники налоговой милиции прекратили в Симферополе деятельность созданного на базе двенадцати фиктивных фирм конвертационного центра, оборот денежных средств по счетам которого за полтора последних года составил более 100 миллионов гривен.

«Субъекты хозяйственной деятельности Украины перечисляли безналичные денежные средства за товарно-материальные ценности и услуги на счета фирм «конверта», затем средства обналичивались и, за вычетом 4-10% от суммы - услуг по конвертации, передавались клиентам. Также мог осуществляться дальнейший транзит средств», - говорится в пресс-релизе управления налоговой милиции Крыма.

В преступную группу входил организатор центра, двое его помощников, бухгалтер и два кассира.

Налоговая по постановлению суда провела четырнадцать обысков в офисе конвертцентра и местам проживания причастных к его деятельности граждан. Сотрудники ведомства изъяли свыше 800 тысяч гривен, иностранную валюту, оргтехнику, документы, печати и штампы предприятий. Правоохранители задержали организатора «конверта» и его помощника.

Проводятся следственные действия, направленные на погашение причиненного государству ущерба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».