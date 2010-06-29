Лобовое столкновение двух "Тойот" - одна жертва, пятеро раненых (фото)
12:38, 29 июня 2010Крым
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Среди них: дети из России
Один человек погиб и пятеро, в том числе - двое детей, получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей 28 июня в западном Крыму, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.
В Сакском районе машина Toyota Celica выехала на полосу встречного движения и врезалась в Toyota Camry.
Погибла пассажирка Toyota Celica, тяжелые травмы получил водитель этой легковушки.
Также в аварии пострадала ехавшая в другом автомобиле семья из Москвы: мужчина, женщина и две десятилетние девочки.
Фото пресс-службы ГАИ
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