Лобовое столкновение двух "Тойот" - одна жертва, пятеро раненых (фото)

Один человек погиб и пятеро, в том числе - двое детей, получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей 28 июня в западном Крыму, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.

В Сакском районе машина Toyota Celica выехала на полосу встречного движения и врезалась в Toyota Camry.

Погибла пассажирка Toyota Celica, тяжелые травмы получил водитель этой легковушки.

Также в аварии пострадала ехавшая в другом автомобиле семья из Москвы: мужчина, женщина и две десятилетние девочки.

Фото пресс-службы ГАИ