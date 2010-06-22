Крымские татары рассчитывают в июле на встречу с Януковичем

Члены Cовета представителей крымскотатарского народа при президенте Украины рассчитывают в июле встретиться с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ для обсуждения волнующих крымских татар вопросов, сообщил первый заместитель председателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ на встрече с послом Норвегии.

«Для нас очень важно непосредственное участие президента Украины в работе Совета представителей крымскотатарского народа. В июле запланирована встреча Виктора ЯНУКОВИЧА с полным составом Совета, в ходе которого, как мы надеемся, будет рассмотрен широкий круг вопросов, решения которых ожидают крымские татары», - сказал ЧУБАРОВ в ответ на просьбу Берстада ОЛАВЫ прокомментировать первые результаты взаимодействия с новым главой государства и перспективы возможного сотрудничества, информирует пресс-служба меджлиса.

Председатель меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, характеризуя общественно-политическую ситуацию в Крыму, акцентировал внимание норвежского дипломата на сокращении представительства крымских татар в органах республиканской власти.

«Буквально на днях был уволен (руководителей администраций назначает и увольняет президент - ред.) глава Кировской райгосадминистрации Кадыр ОСМАНОВ, профессионально и ответственно исполнявший свои полномочия. Затягивается принятие решение в отношении действующего главы Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми УМЕРОВА, чья дальнейшая профессиональная деятельность буквально висит на волоске. Мы не исключаем, что политика ограничения представительства крымских татар в сфере управления, в случае если такая тенденция продолжится, может стать определенной проблемой в наших взаимоотношениях с властью», - сказал ДЖЕМИЛЕВ.

Вместе с тем, руководитель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает, что сложный период в отношениях между властью и представителями крымскотатарского народа «остался позади», и сейчас есть взаимопонимание.

«Есть указ президента Виктора ЯНУКОВИЧА о решении проблем крымскотатарского народа, он выполняется. Я встречался с крымскотатарскими лидерами, мы обсудили пути решения многих наболевших вопросов, составили, как говорится, "дорожную карту", и будем по ней двигаться. Это касается и выделения земельных участков, и строительства Соборной мечети в Симферополе», - отметил премьер автономии на встрече с дипломатом.

ДЖАРТЫ также сообщил о подготовке программы строительства жилья для репатриантов. Она будет финансироваться из бюджета Украины.

«Готовится государственная программа строительства социального жилья для крымских татар, переселившихся из Средней Азии», - цитирует крымского премьера пресс-служба Совмина.